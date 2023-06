Schwartz explota contra Canelo Álvarez: 'No es ídolo y pelea contra rivales en decadencia'

En una reciente entrevista, el reconocido comunicador Fernando Schwartz volvió a expresar su opinión sobre el boxeador mexicano Canelo Álvarez, lanzando duras críticas hacia él y argumentando por qué considera que no merece ser considerado un ídolo del boxeo. Además, Schwartz mencionó que no le sorprende que Álvarez lo tenga en su lista negra, debido a las múltiples críticas que el comunicador ha expresado en las redes sociales hacia el pugilista tapatío.

"A mí no me sorprende. Yo siempre he dicho que ha sido una carrera preconstruida, que no es un ídolo, que las peleas le han llegado tarde. Contra Golovkin perdió 3 o 4 años después, cuando ya estaba en decadencia, con Coto hizo lo mismo. Luego los rivales que le han puesto como ese Kovalev, hasta parece una escena de película cuando lo noquea y se da toda la vuelta para caer en la lona", afirmó Schwartz durante la entrevista con 'Pepe Mtz'.

Schwartz no dejó pasar la oportunidad de mencionar lo ocurrido recientemente alrededor de la pelea en México que Álvarez protagonizó. Según sus declaraciones, el comunicador desmintió las afirmaciones de Álvarez sobre haber sido idolatrado durante el evento.

"Ahora que peleó en Guadalajara y te dice que fue totalmente idolatrado es una mentira porque fue silbado, porque no llenó el Akron y porque no pudo derrotar a Ryder (por nocaut)", señaló Schwartz.

A pesar de sus críticas, Schwartz reconoció el altruismo de Canelo Álvarez y su contribución a obras benéficas, pero sostuvo que su éxito en el boxeo es resultado de ser un producto moldeado para beneficiar a la industria estadounidense del deporte.

"Yo creo que el Canelo es un gran atleta, que ayuda mucho a la beneficencia a raíz del dinero que ha ganado, pero también pienso que es producto de que el boxeo en Estados Unidos necesitaba un héroe hispano para continuar vendiendo el pago por evento y él cayó en el momento justo", concluyó Schwartz.

