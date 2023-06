Gündogan sobre ir al Barcelona: 'No he tomado una decisión sobre mi futuro'

La temporada en Europa terminó, y con ello dio inicio a la ventana de transferencias donde se pronostica una ventana con varios movimientos, unos esperados y otros que saldrán de sorpresa, como el de Ilkay Gündogan, quien está en el radar del Barcelona.

El centrocampista alemán fue pieza clave del Manchester City para el triplete, FA Cup, Premier League y Champions League, y a finales de este mes termina su contrato con el equipo inglés, y su futuro pinta para tomar un vuelo a España y firmar con el Barça de Xavi Hernández.

Sin embargo, Gündogan reveló que aún desconoce ese tema. “Estoy muy feliz, ¿el futuro? Aún no lo sé. Todavía no he tomado una decisión final sobre mi futuro”, expresó para DAZN el alemán tras conquistar la Liga de Campeones de la UEFA ante el Inter de Milán.

Noche increíble tras ganar la Champions

Sobre el tema de la Champions League, Ilkay Gündogan se dijo feliz por hacer historia junto con sus compañeros en el Manchester City, donde señaló que es un privilegio jugar bajo las órdenes de Pep Guardiola.

“Es una noche increíble, estamos felices, es difícil ponerle palabras a esto. Hoy hemos hecho historia. Es como un cuento de hadas, es un privilegio, no solo ser el capitán de este equipo, sino también ser un jugador en este equipo, jugar con Pep”.

