¡Se lleva y no se aguanta! 'Kun' Agüero explota contra amigo de Ibai tras recibir burlas

Sergio 'Kun' Agüero ha vuelto a ser tendencia luego de molestarse e increpar a un amigo de Ibai Llanos en los habituales 'lives' tras los juegos de la Kings League.

Luego de que los 'Kunisports', equipo del argentino, perdieran 4-2 ante Porcinos FC de Ibai, el influencer dominicano Will, se burló del exfutbolista y le dijo 'llorón'.

Ante esto, el exjugador del Barcelona no se quedó callado e increpó al dominicano, quien le replicó con un "Llora Kuni, sigue llorando" y con gestos de drama.

"¿Quién es ese imbécil que está diciendo pelotudeces? Que me lo diga en la cara cuando me vea. Dile que digo yo, que cuando vaya, que me lo diga en la cara", reclamó Agüero con signos de rabia.

Al ver que Will seguía burlándose, el 'Kun' se 'calentó' más y lo retó a hacerle lo mismo cuando vaya a la sede de la Kings League.

"¿Qué te crees, canchero? Bobo. Cierra el orto que no es tu programa, es el de Ibai. Te lo digo en serio, para la otra me lo dices en la cara, la concha de tu madre", remató el 'Kun'.

Ante esto, las críticas hacia el argentino se hicieron sentir y le redordaron cuando se mofó de Camavinga luego de la Final de Qatar 2022 y de cuando menospreció el accionar de 'Chicharito' en la Kings League.

