Seattle Sounders presentó su nueva playera inspirada en Jimi Hendrix

Seattle Sounders ha revelado su nuevo jersey de visita para la temporada 2021/22 de la MLS, el cual está inspirado en Jimi Hendrix.

La playera es un homenaje al exguitarrista, quien era de la ciudad de Seattle y es considerado una leyenda del rock de 60.

"Seattle fue y siempre será el hogar de Jimi. Los Sounders también son puro Seattle", mencionó Janie Hendrix, CEO y presidenta de Experience Hendrix.

The Jimi Hendrix Kit Inspired by a matchday tradition, honoring a Seattle icon. pic.twitter.com/DNJUGCWDIn — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) March 25, 2021

"Colaborar con el Sounders en la creación de una camiseta es nuestra forma de jugar con el equipo local", agregó.

El uniforme fue bautizado como "La Equipación Jimi Hendrix", mismo que es color morado con negro, y lleva la firma del excompositor, además de que en la parte interna del cuello está rodeada por un gráfico manuscrito de la canción "Straight Ahead", del álbum póstumo "First Rays of the New Rising Sun", publicado en 1997.

"Jimi se dedicaba a honrar el lugar de dónde provienes. Este proyecto nos permite retribuir a la comunidad que él amaba. Creo que ésto enorgullecería a Jimi", añadió Janie Hendrix.

Cabe mencionar que los ingresos que genera el jersey por los primeros treinta días, se ocuparán promover el deporte juvenil y la formación artística y musical.

