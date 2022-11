Selección Mexicana: A falta de gol, el 'Son de la negra' no ha sonado en Qatar 2022

De momento la Selección Mexicana ha silenciado el ambiente en el Mundial de Qatar 2022 y es que el combinado nacional no ha podido sacudir las redes en lo que va del Mundial y eso ha impedido que suene el 'Son de la Negra'.

Como parte de la logistica que han implementado los organizadores en la Copa del Mundo, está el programar canciones elegidas por cada país cuando anotan gol; sin embargo, debido a que el conjunto nacional no ha podido marcar, el sonido local se ha tenido que guardar el tema tricolor del Mariachi Vargas de Tecalitlán.

En donde si se han podido escuchar temas como el 'Cielito Lindo', 'El Rey' y 'Caminos de Guanajuato' es en el calentamiento previo a cada juego, pero una vez que han iniciado los partidos las bocinas no volvieron a sonar.

Las selecciones podían elegir hasta dos canciones, como es el caso de Australia que se inclinaron por las melodías 'Down Under' de Ment At Work y 'On my mind' de PowderFinger o Inglaterra que eligió 'Freed from desire' de Gala, así como 'One kiss' de Dua Lipa.

En la gran lista de playlist aparece una tema de BTS, 'Idol', para celebrar los goles de Corea del Sur. Por su parte, España eligió 'Mi gran noche' de Raphael y, extrañamente, Países Bajos eligió entre sus canciones 'Samba de Janeiro' una melodía representativa de Brasil.

Por su parte, las canciones más sonadas hasta el momento son de Francia 'Song 2' de Blur por los tres goles de Kylian Mbappé y 'Ecuador si se puede" interpretado por Damiano por los tres tantos de Enner Valencia.

