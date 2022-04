Selección Mexicana Femenil: Afición reclamó por la incompleta transmisión de 'ESPN' ante Anguila

La afición de la Selección Mexicana Femenil de futbol enardeció y se le fue con todo a 'ESPN' por no transmitir completo el juego ante la Selección de Anguila perteneciente a la penúltima fecha clasificatoria del Premundial Femenino Concacaf rumbo a Australia y Nueva Zelanda 2023.

El juego que cerró con un arrollador marcador 0-11 comenzó a ser emitido por el canal deportivo a partir del minuto 29, cuando el Tri se imponía 0-3, presagiando la mayor goleada bajo el mando de Mónica Vergara.

Los espectadores inmediatamente se pronunciaron en contra de la transmisión y la narración, la primera por tardía, dándole prioridad a un partido de softbol en Estados Unidos sobre el deporte femenil mexicano, y la segunda, por el señalado desconocimiento de las jugadoras del combinado nacional y los equipos a los que pertenecen.

Entre los comentarios de los seguidores se apuntaba la desantención y poca importancia que recibía la femenil ante la varonil, pese a los excelentes resultados que ha logrado.

"Gracias por HACERNOS EL FAVOR, de transmitir el juego en el minuto 28 y ya 3-0. Así es como nos gusta ver los juegos. No vaya a ser el de hombres porque la transmisión hubiera empezado las 6am y terminado a las 11pm", comentó el usuario identificado como Arturo Vázquez en un posteo de Twitter publicado por el cronista y comentarista de 'ESPN' Jesús Humberto López, en el que anunciaba la transmisión.

"Me perdí el primer gol de @LichaCervantes porque @ESPNmx Extra no respeta la programación que publica. Pero heeeeeey, qué buena onda que compraron los derechos para estos juegos y NO pasarlos", añadió la cuenta identificada como 'Futbolera'.

"Qué bueno que ya le cambiaste, escuchar que no tiene idea ni de quienes juegan, ni los equipos en los que militan, es un horror de transmisión", señaló el cibernauta Raúl Gmo.

El próximo partido del combinado nacional femenil en la Fase Clasificatoria será ante Puerto Rico el martes 12 de abril en punto de las 20:00 horas.

