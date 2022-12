La Selección Mexicana rompió filas hace unos días y varios futbolistas junto a sus familias decidieron aprovechar el viaje para vacacionar y retomar buenas energías después del lamentable episodio que protagonizaron en la Copa del Mundo 2022.

De acuerdo con varias historias compartidas por las esposas de lo jugadores, algunos permanecieron en Doha, otros optaron por ir a relajarse a las Islas Maldivas, e incluso pasaron a saludar al conocido chef Salt Bae quien hasta aceptó intentar unos pases de balón en uno de sus restaurantes.

El pasado miércoles 30 de noviembre el Tri no logró manterse con vida en Qatar, después de jugar un segundo tiempo de ilusión ante Arabia Saudita, no lograron vencer a la calculadora y se quedaron fuera en la Primera Fase como no lo hacían desde el Mundial de 1978.

Ahora el Tri deberá reformarse, pues se espera que para el Mundial que México albergará en 2026, junto a Estados Unidos y Canadá, el conjunto no sólo vaya detrás del quinto y cuarto partido, sino que brinde un buen espectáculo para los incondicionales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: EUGENIO DERBEZ MANDÓ UN 'SALUDO' AL TATA MARTINO TRAS EL FRACASO DEL TRI