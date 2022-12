Qatar 2022: Hugo Sánchez considera que España se dejó ganar para evitar a Brasil

Japón venció a España en el último encuentro del Grupo E de la Copa del Mundo de Qatar. Con este resultado, los nipones clasificaron como primeros y los comandados por Luis Enrique fueron segundos. Pese a los argumentos de los asiáticos, para Hugo Sánchez hubo ‘cooperación’ de la Furia Roja.

“¿Tú me aseguras que España salió a buscar este resultado?”, preguntó Faitelson en ESPN. “Yo te aseguro, no estaba ahí, no estoy en la mente de Luis Enrique, pero habrá pensado cuál era la fórmula para evitar en Cuartos de Final a Brasil”, dijo Hugo Sánchez.

“Luis Enrique no lo va a decir nunca, los técnicos no vamos a decir nunca ‘me dejé ganar’. Simplemente es ‘prefiero esto’”, apuntó el pentapichichi.

“La neta no es que España le tenga miedo a Brasil sino respeto”, apuntó Hugo Sánchez, quien incluso dijo que aplicó esa misma estrategia para evitar rivales de gran poderío en la Liguilla, cuando era DT de Pumas.

Entretanto, el Grupo G aún tiene la Jornada 3 por desarrollarse. Brasil se medirá a Camerún y Serbia ante Suiza.

