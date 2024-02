Selene Figueroa: de reina de la belleza a árbitro profesional

Selene Figueroa, nacida en Durango, ha pasado de ser la Reina de Belleza Canatlán para dedicarse a ser árbitra profesional en el futbol mexicano, pues es un deporte que le apasiona mucho y pasó de ser futbolista a ser parte del cuarteto que manda en el campo.

A través de redes sociales, en su cuenta de Instagram, la hoy asistente del silbante central ha ido compartiendo poco a poco su crecimiento junto a la bandera, pues antes de tomar las riendas y ponerse la playera de árbitra, Selena Figueroa se destacó por ser pieza fundamental en su equipo de futbol mientras estudiaba la maestría.

En septiembre de 2022, tras prepararse como silbante, debutó en las Ligas Menores de la FMF en el Estadio Victoria, donde lo hizo como asistente dos, labor que hasta la fecha sigue haciendo, preparándose para llegar a Primera División.

Pero antes de ser asistente, Figueroa también concurso para ser reina de Canatlán para el año 2022-2023, concurso que terminó ganando y colgándose el banderín de la Reina Canatlán, para después dar inicio con su carrera como árbitra.

En 2022, Selene Figurea señaló al Periódico Victoria de Durango cómo fue que se decidió a ser silbante, donde aseguró que fue una preparación más difícil de lo que pensaba, pero que siempre trabaja para dar lo mejor de ella y que, en unos años, pueda ser tomada en cuenta para ser árbitra central.

“Es algo difícil, no pensé que fuera tan complicado. Mucha exigencia física, de regla de juego, es estudiar bastante. Se me está acabando el tiempo dentro del futbol universitario y la verdad es algo que me apasiona, que me encanta el futbol, y si puedo conseguir una manera de vivir a través de él, que mejor que ser árbitro.

“Mi meta es ser árbitro central ser asistente me gusta, no es una tarea fácil, la verdad, creo que ningún asiste o el central es sencilla la tarea, pero el carácter que forja un central me gustaría tener y un buen tomador de decisiones”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RIVER PLATE VS BOCA JUNIORS: ¿DÓNDE Y CUÁNDO VER EN VIVO LA COPA DE LA LIGA ARGENTINA?