Shakira, molesta por beso de Piqué y Clara Chía en público

Gerard Piqué no deja de hacer enojar a Shakira, y es que el jugador del Barcelona rompió el acuerdo que hizo con la colombiana tras su separación.

El programa español 'Socialité' filtró las imágenes en las que aparece el futbolista de 35 años besando a su joven novia Clara Chía Martí el pasado viernes 19 de agosto en la presentación de Dani Martín durante el Summerfest Cerdanya.

"En el concierto del cantante también había otros famosos. Esta es la primera vez que Piqué acompaña a su novia a un sitio público. Ya no se esconden y con esto demuestran que su relación es pública, se dieron arrumacos delante de todo el mundo", comentó una de las conductoras.

BOMBAZO @socialitet5: Primer beso de Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía Martí tras la ruptura con Shakira #Socialité591 #WeLoveYouShakira pic.twitter.com/iS4Ykj4UGt — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) August 21, 2022

En la misma transmisión aseguraron haber contactado a personas cercanas a la cantante, mismas que revelaron que Shakira estaría molesta debido a que se había acordado que ninguno podría aparecer en público con una pareja sentimental en al menos en un año.

"He visto muchísimo amor. Le va a doler mucho a Shakira porque es un Gerard Piqué que no hemos visto nunca. Nunca le he visto así con la cantante", compartió la fuente.

