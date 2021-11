Shakira reveló que tuvo un percance una noche antes de cantar en el Super Bowl LIV

A casi dos años de brillar en el Super Bowl LIV junto a Jennifer López, Bad Bunny y J Balvin, la cantante colombiana, Shakira, reveló que tuvo un percance previo a show de medio tiempo del juego entre Chiefs y 49ers.

Durante una entrevista en la edición para Reino Unido de la revista Glamour, la intérprete narró cómo sufrió por culpa de un tinte antes de saltar a escena.

"No creerías lo que me pasó la noche antes del Super Bowl. Me estaba tiñendo el pelo, con exactamente el mismo tinte que uso siempre y esa noche mi cabello decidió volverse negro.

"Tuvimos que teñirlo de nuevo usando agua oxigenada. Mi cuero cabelludo se irritó mucho. No podría ni empezar a contarte. Las cosas que me pasan solo me pasan a mí y a mi pelo, mi cabello me hace cosas realmente crueles porque siempre me mantiene al límite, pero también sobrevive mucho. Es muy resistente", explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARADONA: 'LA SUBASTA DEL 10', INICIATIVA EN LA QUE SE VENDERÁN CASAS Y AUTOS DE DIEGO