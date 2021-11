Paul Scholes: Fue captado recibiendo un baile erótico en público

Paul Scholes, leyenda del Manchester United, disfruta de su soltería luego de que el año pasado se divorciara de su esposa con la que estuvo casado durante 27 años y aprovecha su tiempo libre acudiendo a los bares de la ciudad.

El exjugador se encontraba bebiendo en el 'Dirty Martini' de Manchester cuando una chica se acercó a su mesa y comenzó a bailarle sensualmente ante la mirada de todos los presentes.

Scholes no supo como reaccionar al inicio, pero después accedió al baile tomándola por la cintura e incluso la mujer terminó sentándose en sus piernas.

"Él estaba sentado y ella comenzó a bailar frente a él. No pudo evitarlo y pasó las manos por todas partes mientras ella giraba. La chica no era una bailarina profesional, estaba bebiendo y divirtiéndose. Juego limpio para él, se lo tomó con buen humor", declaró uno de los testigos al diario The Sun.

