Checo Pérez: Artesano creó piñata del coche del piloto mexicano

Rodrigo Alcaraz, artesano mexicano, creó una piñata del coche que utiliza Sergio Pérez en Red Bull.

“Cuando corrió Checo en Sauber y desde ahí lo seguí. Esperé a que lo firmara una escudería mejor. Estuvo en McLaren, pero estaban mal y ahora en Red Bull se hizo el sueño, que fuera una idea grande. Por eso hice el auto, porque el auto de Red Bull es el mejor diseño que ahorita está en Fórmula 1”, mencionó para ESPN.

Pero la creación de Alcaraz no es cualquier cosa, ya que es de tamaño real (cinco metros de largo, por dos de ancho, similar a la al RB16B) e incluso te puedes subir y quitar y poner el volante.

“Yo hice todo. Vi fotos, en internet busqué las medidas de los autos; casi a la medida. Me tardé casi tres meses en hacerlo. Cuando lo estaba tallando dije, ‘voy a hacerlo a gran escala y poderme subir’. Puedo quitarle el volante para subirme”, detalló, además de agregar que se puede mojar, pues es sólido.

De igual forma, el artesano sueña con que Checo Pérez o Max Verstappen firmen la piñata, ya que ha tenido ofertas para venderle, aunque se ha negado ya que se acerca el Gran Premio de México.

“Me ofrecieron 15 mil pesos por él, pero por los tres meses de trabajo lo vi en un bajo el precio. Mi mujer y mi familia me dijeron que no lo vendiera. Ojalá que se presente la oportunidad para que me lo firme Checo o alguien de la escudería. Hay clientes que me ofrecen 30 mil pesos por el auto, pero vamos a esperar hasta que vengan realmente los de Fórmula 1 y realmente espero que vengan”, añadió.

