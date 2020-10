Shaquille O'Neal: Reveló que votará por primera vez en las elecciones de EU

Estados Unidos se prepara para las próximas elecciones a la presidencia, que se llevarán a cabo el 3 de noviembre y ante esta situación el exbasquetbolista Shaquille O'Neal se ha sumado a distintas campañas para la promoción del voto, aceptando que votará por primera vez.

La exestrella de Los Ángeles Lakers ha estado muy involucrado, llegando incluso a protagonizar junto a otras personalidades conocidas como Jane Fonda, Katy Perry, Kerry Washington, Vanessa Hudgens u Orlando Bloom un vídeo de fitness en el que se animaba a la población a acudir a las urnas.

"Nunca he votado antes en América, pero ahora estoy haciendo todas estas campañas pro-voto y ya sabes que la única cosa que no me gusta ser es un hipócrita", aseguró en entrevista con The Big Podcast

Cabe recordar que para favorecer las aspiraciones del candidato demócrata, Joe Biden, se han creado diferentes movimientos para fomentar el voto entre las minorías y así evitar que Donald Trump sea reelegido.

