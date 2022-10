Shocker: Negó haber intentado atentar contra su vida y denunció abuso policial

La madrugada del pasado 16 de octubre, José Soria Reyna, mejor conocido como Shoker fue detenido tras alterar el orden público cuando golpeó una camioneta y agredió verbalmente a transeuntes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Tras lo ocurrido, el luchador explicó en entrevista para TV Notas lo que había pasado tras darse a conocer que, Shoker intentó quitarse la vida lo cual reveló no fue cierto y además contó lo que pasó con la camioneta.

"Venía mal, porque desgraciadamente estaba tomando medicamento para bajar de peso y esto me puso mal, muy mal. Recuerdo que ya tenía varias cuadras hostigándome el tipo, estaba agresivo, pero como había mucho ruido por los carros, no escuchaba bien lo que decía, le pedí que me dejara en paz, pero no entendió, hasta que me le paré enfrente y le pedí que descendiera, así inició todo”, dijo José.

Dicen que se trata de Shoker, agrediendo automovilistas... ¿Será? pic.twitter.com/0njTjgFSmY — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) October 16, 2022

Finalmente, el Shoker reveló que buscará presentar una demanda por daños moral ya que su imagen pública se vio afectada luego de que los policías afirmaran que se encontraba bajo los influjos de alguna droga lo cual negó rotundamente, además de que los policías lo mojaron con algun líquido que le causó ardor en el cuerpo y dijeron que intentó quitarse la vida.

