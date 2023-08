Shocker se implantará un chip para dejar sus adicciones

El exluchador Shocker salió de la clínica de rehabilitación donde permaneció algunos meses por su consumo de drogas, para hablar con la prensa y explicar que en breve se someterá a la implantación de un chip en el cuerpo y por fin dejar atrás sus adicciones, pues esta fue su tercera recaída.

En el pasado mes de julio nos enteramos de que el mexicano José Jairzinho Soria 'Shocker' tuvo que ser ingresado, según relató en ese momento su madre, la señora Sanjuana Reyna, quien pidió ayuda económica para apoyar a su hijo.

Vestido de traje, el Shocker comentó: “Siempre he sido un luchador de la vida. Estoy a favor de la salud y el deporte. Espero me comprendan, anduve en una nube, pero hoy me siento tranquilo gracias a este lugar donde puedo decir que renací, porque he tenido muchos intentos por alejarme de los vicios y adicciones”.

Posteriormente, el doctor Omar Villarreal, quien acompañó al luchador en la conferencia, explicó en el programa Ventaneando en qué consiste este procedimiento que se realiza en 8 minutos y funciona para inhibir el consumo del alcohol y otras sustancias:

“El Pellet ya existía, llevamos muchos años en tratamientos de adicciones. Y no iba a ser la excepción ayudar a un luchador que puede influir mucho. Este proceso bloquea los receptores, antagoniza y se va olvidando del sistema límbico, del placer, y es lo que hace bajar el deseo.

Este novedoso chip, al que también han recurrido artistas como Pablo Montero, Diana Golden, Claudio Yarto y el periodista Gustavo Adolfo Infante, se puede colocar en varias partes del cuerpo como el brazo, abdomen o el glúteo.

Recordemos que Shocker se despidió de las luchas a principios de 2023, pues buscaba tratarse las lesiones que tiene, pero debido a su situación continuará luchando, pues necesita alrededor de 400 mil pesos para la operación en la mandíbula que fue ocasionada en 2017 durante una lucha con Diamante Azul.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONFIRMAN A RBD EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO Y LOS FANS ENFURECEN