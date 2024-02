Shohei Ohtani, estrella de los Dodgers, presumió que se ha casado

La estrella de los Dodgers de la MLB, Shohei Ohtani, dejó boquiabiertos a sus seguidores al revelar inesperadamente su reciente matrimonio a través de sus redes sociales.

En un mensaje repentino que cautivó a la audiencia, Ohtani no reveló la identidad de su compañera, pero confirmó que se trata de una japonesa.

"No sólo he empezado un nuevo capítulo en mi carrera con los Dodgers, sino que también he empezado una nueva vida con alguien de mi país natal, Japón, que es muy especial para mí y quería que todos supierais que ahora estoy casado.

"Estoy muy emocionado por lo que está por venir", compartió Shohei Ohtani en su cuenta de Instagram.

Shohei Ohtani llegó a los Dodgers en 2023 tras un acuerdo histórico por 10 años y 700 millones de dólares, convirtiéndose en el atleta mejor pagado en la historia de los deportes en Estados Unidos.

