Super Bowl LV: ¿Quién es The Weeknd, el encargado del show de medio tiempo?

I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Con su éxito "Blinding Lights" The Weeknd le mostrará al mundo entero de qué está hecho en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LV.

El cantante y productor canadiense de origen africano, Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, se abrió paso en la industria musical en 2010 cuando subió de manera anónima tres canciones en la plataforma YouTube.

A pesar de que no le interesa la música comercial, es uno de los artistas con mayor transmisión en Spotify. Cuenta con dos Récords Guinness: su disco "Behind the Madness" se convirtió en el disco con mayor cantidad de reproducciones en Spotify en un año, mientras que su canción "Can’t Feel My Face", superó la mayoría de semanas en el Top 10 del Top 100 de Billboard.

Sus referentes en el mundo de la música son Michael Jackson, Prince y R. Kelly y si bien su música es mayormente consumida por adolescentes y jóvenes, ha sido elogiado por diferentes artistas como el legendario Elton John.

Las letras de sus canciones hablan de drogas, el alcohol, el sexo, los asesinatos, entre otros problemas que enfrentó durante su niñez y juventud. Sin embargo, su show, aseguró, será para todo tipo de público.

The Weeknd desembolsó 7 millones de dólares para “hacer que este espectáculo de medio tiempo sea lo que él imaginó”, reveló su manager, Wassim "Sal" Slaiby a Billboard.

De las bandas sinfónicas, pasando por New Kids on the Block, Michael Jackson, Stevie Wonder, Phill Collins, Aerosmith, U2, Paul McCartney, The Rolling Stones, The Who, Black Eyed Peas, Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Lady Gaga, Maroon 5, Jennifer López y Shakira, el Show más visto en todo el planeta ha evolucionado para llegar a más audiencia.

En esta atípica edición por el Covid-19, pandemia que desató la crisis sanitaria más importante en la humanidad, se espera que se rompa el récord de audiencia de 103 millones de espectadores del SB LIV.

