Video: Cristiano protagonizó insólito momento con árbitro en partido vs Roma

Cristiano Ronaldo fue la figura del triunfo de la Juventus sobre la Roma no solo por anotar un golazo, si no además por una insólita acción que generó la risas de varios de sus compañeros.

Y es que el portugués rozó la doble ventaja, pero su disparo de pierna derecha, desviado por el albanés Marash Kumbulla, se estrelló contra el larguero y rebotó en la línea. Cristiano no se creía que el balón no había entrado y fue protagonista de una particular escena con el colegiado.

Se le acercó y quiso ver en su reloj que la "Goal Line Technology", que detecta con un sistema de cámaras la posición del balón, no dijera lo contrario.

Esse é o nível de obsessão de Cristiano Ronaldo com o gol. Após uma bola sua acertar o travessão, ele quis olhar o relógio do árbitro pra checar se a tecnologia da linha do gol não havia apitado... pic.twitter.com/MhERFuiY3n — Daniel Mundim (@dcmundim) February 6, 2021

Cabe recordar que Juventus Turín triunfó por 2-0 este sábado contra el Roma, en la vigésima primera jornada de la Serie A, la primera división del futbol italiano, en un partido en el que el cuadro romanista fue superior a nivel de juego, pero se rindió ante un golazo del portugués

