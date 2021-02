Super Bowl LV: Rosalía sería la invitada sorpresa de The Weeknd en show de medio tiempo

The Weeknd, el artista canadiense que será este año la estrella del medio tiempo del Super Bowl, puede tener a la española Rosalía como invitada según diversos medios, pero a falta de cuatro días para el evento no hay confirmación oficial.

Por ahora la NFL solo ha anunciado a The Weeknd, Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará 'America the Beautiful', como artistas del Super Bowl LV, que tendrá lugar en Tampa (oeste de Florida) el 7 de febrero.

Si fuera así sería la segunda artista española en actuar en el descanso del Super Bowl. El primero fue Enrique Iglesias en 2000.

BLINDING LIGHTS REMIX con el AbelitooOooOOO @theweeknd https://t.co/5ZNNO5RMMV pic.twitter.com/2T0oU77OPp — R O S A L Í A (@rosalia) December 4, 2020

Sin embargo, la información sobre la posible participación de Rosalía, la revolucionaria del flamenco, que ha colaborado con The Weeknd en un "remix" de 'Blinding Lights', la canción más escuchada en el mundo en 2020, según Spotify, se está esparciendo como la espuma.

"We’re so close. #SuperBowlWeeknd", es el último mensaje que el canadiense ha publicado en su cuenta de Twitter.

En una reciente entrevista en la revista Billboard, el representante de The Weeknd, Wassim 'Sal' Slaiby, dijo que el artista de Toronto va a gastar 7 millones de dólares de su bolsillo para que el espectáculo sea tal "como él lo imaginó".

La sorpresa puede ser Rosalía.

