¡Talento natural! Ohtani demuestra que no solo es talentoso dentro del diamante; también en el futbol

El fenómeno deportivo, social y cultural que ha tenido Shohei Ohtani es inimaginable. El pelotero -próximo a cumplir 31 años- es uno de los deportistas del momento, y se ha convertido en todo un estandarte de Los Angeles Dodgers y el país del sol naciente.

La temporada pasada en la MLB, Ohtani demostró que es uno de los mejores en jugadores cuando le toca estar al bat, y este año, parece ser que quiere demostrarlo también en la lomita. Aunque no hay fecha exacta en que el japonés regrese como serpentinero, nos sigue deleitando con otros dotes.

Impacto de Ohtani | AP|

En un video, rápidamente popularizado en redes, el extraordinario jugador nipón, se vio dominando de una forma excelsa el balón de futbol; aunque se pudo notar que la diestra es su pierna más hábil. Después de un par de toques, Ohtani perdió el control de la esférica, pero dejó sorprendidos a más de uno.

Es sólo cuestión de tiempo, para que la Temporada 2025 de las Grandes Ligas entre en vigor. La Novena Angelina y el MVP de la Liga Nacional, buscarán refrendar su campeonato en la Serie Mundial.

Shohei Ohtani showin' off the skills ⚽️👀 @MLBONFOX



(via @shoheisaveus)pic.twitter.com/FC2T3z05sm

— FOX Soccer (@FOXSoccer) March 12, 2025