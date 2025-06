¡También el Mundial! Martinoli y Dr. García anuncian la transmisión del 'Mundialito'

Christian Martinoli y Luis García comenzaron a narrar a través de YouTube, esto luego de quedarse sin los derechos de transmisión de la Copa Oro de este año.

El primer juego que llevaron fue el de la Selección Mexicana ante República Dominicana, el cual fue el primero del campeonato, juego que se celebró en uno de los inmuebles más importantes de Estados Unidos, el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

La transmisión fue un éxito, tanto que superaron los 50 mil seguidores de manera simultánea en la primera mitad, número que fue creciendo poco a poco y es por eso que durante la transmisión, anunciaron que llevarán más juegos con este formato este mismo verano.

El anuncio fue que, además de juegos de la Selección Mexicana, Martinoli y el Dr García estarán transmitiendo compromisos del Mundial de Clubes, torneo que también arrancó este sábado con el duelo entre Inter Miami y Al-Ahly. Los duelos que tendrán son:

Rayados vs Inter de Milán - 17 de junio. 7:00pm

Pachuca vs RB Salzburg - 18 de junio. 4:00pm

River Plate vs Rayados - 21 de junio. 7:00pm

Estos son los tres juegos que anunciaron durante su transmisión, aunque hay que resaltar que podrían sumarse otros partidos, mismos que pueden ser anunciados durante las próximas narraciones.

AZTECA SIN DERECHOS

Este verano fue complicado para TV Azteca en el tema de las transmisiones de futbol, pues se quedaron sin derechos para el Mundial de Clubes, los cuales son de DAZN y TUDN/ViX, además de la Copa Oro, derechos que pertenecen a TUDN/ViX.

