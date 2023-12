Taylor Swift y Travis Kelce "disparan" la búsqueda de nombres de bebés

La relación de Taylor Swift y Travis Kelce todavía no está en el punto de pensar en hijos, pero eso no significa que no hayan inspirado a otras parejas, que consideran la posibilidad de nombrar a sus bebés como la cantante y el jugador de NFL.

De acuerdo con TMZ, el sitio BabyNames.com, uno de los principales destinos para la búsqueda digital de nombres de bebés en línea, la búsqueda de estos dos nombres aumentó alrededor de un 25 por ciento entre noviembre y diciembre, con base en la búsqueda diaria que normalmente se hacía.

Un representante del sitio señaló que atribuyen este incremento al fenómeno de la cantante y el jugador de futbol americano, que ha sido una tendencia altamente consumida durante otoño. Ambos eran populares antes de su romance, que no ha hecho más que ponerlos más bajo los reflectores.

Por otra parte, TMZ señaló que según BabyNames.com, Taylor es un nombre inglés neutro que significa "Alguien que confecciona ropa", mientras que Travis es "Desde el cruce o peaje".

El fenómeno de que incremente la búsqueda de un nombre en sitios de bebés ha ocurrido en otras ocasiones. Este mismo año en verano, tras el estreno de Barbie, los usuarios se obsesionaron y buscaron nombrar a sus pequeñas como la popular muñeca.

