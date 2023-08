¿Tiene condiciones? Messi confiesa si cuenta con restricciones para cambiar sus playeras con rivales

La magia de Lionel Messi no solo cautiva a los aficionados, pues también sus propios rivales muestran constantemente la admiración que sienten por el astro argentino, ya que de manera regular intercambia su playera al finalizar un partido a petición de sus contrincantes.

Ante esta situación, el campeón del mundo confesó si existe alguna restricción o condición por parte de sus equipos para llevar a cabo este cambio.

Durante una entrevista para Miami Herald, Messi aseguró que "no tiene nada especial", pues simplemente intercambia su jersey con quien "se da en el momento".

Sin embargo, aceptó que hay ocasiones en las que cruza con otros jugadores argentinos o con alguno que ya conoce y les da preferencia.

“No, no tengo nada especial, simplemente la cambio con el que se da en el momento. Es verdad que me tocó jugar con equipos que tenían argentinos, y con los argentinos solemos cambiar, pero me pasaba también cuando jugaba en Europa.

“Generalmente muchas de las veces nos conocemos, ya nos cruzamos anteriormente y siempre es lindo ver, cambiar camisetas con algún compañero o algún conocido”, explicó.

