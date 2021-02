Tigres: Carlos Salcedo cantó con fisioterapeuta de los felinos

Gran ambiente es el que se vive en el seno de los Tigres después de debutar con victoria en su primer Mundial de Clubes sobre el Ulsan Hyundai por 2-1.

Es tal el buen humor al interior del equipo que Carlos Salcedo subió un video en el que intenta cantar junto a Leonardo Gonzalez, fisioterapeuta de los felinos, mientras esté realizaba masaje al zaguero previo a entrenamiento en Qatar.

"...aquellos recuerdos y en mí corazón una voz que dice te quiero. Sin tu amor", se escucha cantar a Salcedo y González.

La canción "Sin tu amor" de Big Boy es la que suena en los vestidores de los Tigres previo al entrenamiento y que el zaguero y el médico aprovecharon para cantar.

"Me haces tanta falta y no lo puedo negar. No sé como de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué. Por qué tuve que enamorarme de ti. Quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso no es justo antes los ojos de Dios. Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor. Pero algún día te darás cuenta lo que sentía por ti. Y pensaras de mí aunque estés lejos de mí. Ahora solo me quedan aquellos recuerdos...", se escucha cantar posteriormente solo a Salcedo.

