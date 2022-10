Toluca vs América: La curiosa reacción de Martinoli tras error de Memo Ochoa

Christian Martinoli no tuvo piedad contra Guillermo Ochoa hace unos días, cuando ‘lo reventó’ por sus deficiencias en especial por sus fallas en la salida en las pelotas áreas. A pesar de que fue muy criticado por internautas y aficionados americanistas, el comunicador respaldó sus palabras.

El arquero americanista cometió un error que le costó el primer gol al América en las Semifinales ante Toluca, por lo que Martinoli inmediatamente se hizo presente para recordar sus palabras y mandarle un mensaje a quienes le dieron con todo por criticar a Paco Memo.

A través de sus redes sociales, el comentarista de TV Azteca puso un emoji con los hombros recogidos inmediatamente después de que cayó el gol choricero. Inmediatamente, todos dedujeron que se refería a las palabras contra Memo.

— Christian Martinoli (@martinolimx) October 20, 2022

"Ochoa fue el portero más goleado de Francia, luego en España cuando anduvo con el Málaga y el Granada. Se fue al descenso en dos ligas distintas. Tuvo un Mundial impresionante en Brasil 2014 y en ese lapso se habló de clubes enormes para él como Liverpool y Milán, y sí, ataja cabrón, pero tiene muchas deficiencias

Imagina que tienes un gran Mundial, juegas en Europa, hablas francés. Olvídate del Milán o Liverpool, ¿Tú crees que el Lyon, Marsella o Burdeos no lo pudieron agarrar para que dejara al último lugar de la Ligue 1? ¿No crees que hubo visoria sobre Ochoa para saber cuánto costaba? ¡Lo que vieron son sus deficiencias, en dónde no puede competir!".

Imaginemos que un portero tiene que cumplir con ocho puntos y Paco Memo falla en cuatro de esos ocho, por eso no lo ficharon porque a clubes más importantes les llegan solo tres veces por partido, no quince, y con esas falencias no va", fueron las palabras de Martinoli en entrevista con Enrique Garay.

