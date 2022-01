Toni Kroos reveló sus experiencias con el tequila y porqué dejó de beber

Toni Kroos confesó los motivos por los que dejó de beber en su podcast 'Einfach mal Luppen'. El futbolista reveló que junto a su hermano, quien también es parte de la emisión, se le pasaron las copas de tequila y la sufrió tanto que tuvo que cortar de raíz su relación con la bebida.

"Tras la Final de la Champions League contra el Chelsea (quienes alzaron la copa en 2012 tras vencer al Real Madrid en penaltis), recuerdo estar bebiendo de la frustración. Estuvimos cerca de necesitar un médico de emergencia. No había otra manera de aliviar el dolor".

Cuando Alemania venció a la Selección de Argentina en el Mundial de Brasil 2014, Kroos comentó que sabía que el título lo tendrían que celebrar por lo alto al estilo Jalisco, pero falló en la misión.

"Me propuse tomar un tequila con todos esa noche, pero fracasé estrepitosamente".

La gota de tequila que derramó el vaso fue cuando el futbolista salió de fiesta con su hermano y el exjugador del Bayern Leverkusen Stefan Reinartz, situación que lo hizo revalorar que la bebida no le hacía bien.

"Bebí caballitos de tequila porque era lo único que me gustaba. Al día siguiente no me sentí bien, ese fue el punto en el que dejé de beber alcohol, no hace ningún bien. No pude mirar el tequila esa noche y lo dejé por completo. No me dolió y no lo extraño".

