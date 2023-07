¿Traicionó a Pumas? Jorge Ruvalcaba es captado con playera de Chivas y lo revientan en redes

Jorge Ruvalcaba, se vio envuelto en polémica después de ser captado utilizando una playera de Chivas, lo que generó una reacción negativa por parte de los aficionados de Pumas. Sin embargo, el jugador salió a aclarar la situación y explicar el contexto detrás de la foto.

La imagen rápidamente se difundió en las redes sociales. Ante esta situación, Ruvalcaba decidió dar la cara y asegurar que su compromiso con el club es total, intentando calmar las aguas y disipar cualquier duda sobre su lealtad.

El jugador explicó que la foto fue tomada durante unas vacaciones, cuando un aficionado se dio cuenta de su presencia y le pidió un recuerdo. En ese momento, Ruvalcaba tenía puesta la playera de un amigo suyo, fruto de un intercambio, y decidió no negarse a la solicitud de la fotografía.

"En ese momento tenía la playera de un amigo mío, de cuando las intercambiamos. Estoy enamorado de Pumas y fue un momento en el que ya no me pude cambiar de playera y no quise negar la foto. Ahora estoy enfocado en todo lo que viene con este club para poder regalarles los momentos lindos que tanto se merecen", afirmó el jugador.

A pesar de la controversia inicial, muchos aficionados respaldaron al jugador y valoraron su desempeño en el campo, destacando que Ruvalcaba siempre da su máximo esfuerzo cuando viste la camiseta de Pumas.

