Tras triunfo de Messi e Inter Miami, prensa argentina se burla de Orlando City: “Llorando City”

Inter de Miami sigue con su paso fuerte desde la llegada de Lionel Messi. El equipo logró superar los Dieciseisavos de Final al derrotar a Orlando City en el Clásico de la Florida. Tras la victoria, el equipo del astro argentino recibió muchas críticas por supuestas ayudas arbitrales.

Óscar Pareja, director técnico de Orlando City, tuvo una opinión similar, ya que consideró que el arbitraje no fue justo. Además, admitió que Messi debió haber visto la tarjeta roja: "El mensaje no es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy”.

El conjunto de Miami superó de manera contundente a su rival con el marcador de 3-1 con doblete de Messi, por lo que los medios argentinos han alabado al astro argentino y se han burlado de su rival por dichos comentarios.

Tras estos comentarios y quejas del equipo de Orlando, la prensa en Argentina decidió burlarse del equipo de Orlando pues consideran que son un mal perdedor. El Diario Olé decidió rebautizar al equipo llamándolos ‘Llorando City’.

