Messi e Inter Miami, blanco de críticas por 'ayudas' a La Pulga en Leagues Cup

El triunfo del Inter de Miami frente al Orlando City en la Leagues Cup ha generado mucha polémica en redes debido a las decisiones arbitrales durante el partido, pues muchos usuarios denuncian que el equipo ha recibido "ayudas", especialmente Lionel Messi.

Los comentarios se han basado en dos jugadas particulares: el penal sobre Josef Martínez y una acción en la que Messi "debió ser expulsado" por doble amarilla.

En los primeros minutos del segundo tiempo, el silbante del compromiso señaló un penal en favor de Miami, el cual, para muchos, se trató de una simulación del delantero venezolano. Sin embargo, el árbitro lo sancionó y el VAR no intervino pese a que no hay un contacto aparente.

Otros más recriminaron una acción en donde Lionel Messi, en un primer momento, empuja a un jugador de Orlando, algo que para varios debió haberse considerado como una falta de tarjeta amarilla, lo que habría significado la expulsión del argentino (ya estaba amonestado).

No obstante, el árbitro dejó correr la jugada y segundos después marcó una falta en contra de Messi, quien de inmediato solicitó el cartón preventivo, el cual sí mostró el silbante.

De lo que era la merecida segunda amarilla a Lionel Messi a una amarilla al rival porque Leo la pidió. ¡El arbitraje de la Concacaf, damas y caballeros! pic.twitter.com/BRgOq5ZnJh — Luis Herrera (@luisrha) August 3, 2023

DT DE ORLANDO SE SUMA A LAS QUEJAS

Óscar Pareja, director técnico de Orlando City, tuvo una opinión similar, ya que consideró que el arbitraje no fue justo. Además, admitió que Messi debió haber visto la tarjeta roja.

"El mensaje no es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy.

"Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo, no me importa que sea él pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así", dijo en conferencia de prensa.

