Travieso Arce invitó a comer a un niño que le pidió una moneda en un restaurante

A pesar de haberse retirado de los encordados hace algunos años, Jorge 'Travieso' Arce sigue siendo seguido por aficionados de todas las edades y éste siempre corresponde de la mejor manera.

Para muestra está el video en el que el expugilista fue captado comiendo en un restaurante de mariscos en Hermosillo, Sonora, y al ser abordado por un niño de escasos recursos que le pidió una moneda, Arce decidió mejor invitarlo a comer con él.

"Oigan ayer fui a comer tacos de camarón que me encantan aquí en Hermosillo, un niño me pidió dinero para comer, como iba solo lo invite a comer conmigo, una muchacha me grabo y me etiqueto, en Instagram no es presunción, solo es ayudar al prójimo aquí se los dejo", redactó el propio Arce en Twitter.

— Jorge Arce (@traviesoarce27) November 3, 2022

En el video se puede apreciar como el Travieso es saludado por algunos niños que acudieron a ese restaurate a comer con sus papás.

Y cuando el niño se le acerca a pedirle dinero a Arce, éste prefirió que comiera con él, regalándole un momento aún más preciado.

