Tristan Thompson: El jugador de Sacramento Kings reveló haberle sido infiel a Khloé Kardashian

Tristan Thompson, jugador 30 años de los Sacramento Kings, reveló este martes haberse convertido en padre por tercera vez de un varón producto de la infidelidad a Khloé Kardashian con su entrenadora personal Maralee Nichols, reconociendo a su pequeño después de una demanda que esta impusiera.

El basquetbolista compartió un comunicado desde sus historias de Instagram hablando del tema y pidiendo disculpas Khloé Kardashian.

“Los resultados de las pruebas de paternidad revelan que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora que se ha comprobado mi paternidad, espero que podamos criar amistosamente a nuestro hijo”, escribió el jugador de la NBA en una primera publicación.

“Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado durante estos los años. Sin duda, mis acciones no van en la línea con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti, a pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”, lamentó Thomson.

