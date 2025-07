Pasan los años y Ricardo el “Tuca” Ferreti, permanece fiel a su estilo y parece que su carácter tampoco cambia, pues al ahora analista de la cadena ESPN, volvió a hacerse viral al tener un encuentro con fanáticos.

Tuca Ferretti en juego con Cruz Azul | IMAGO7

TUCA NO FIRMA NADA DEL CUADRO DE COAPA

Después de grabar una cápsula para ESPN, Ricardo Ferreti fue interceptado por algunos aficionados que se encontraban por la zona, donde a pesar de que el Tuca estaba acompañado de otras figuras del programa, el más solicitado fue el.

En este divertido momento, se ve a Ferreti convivir con los fanáticos de la Selección Mexicana, todo era fotos y firmas hasta que un aficionado con playera del América se acercó al Tuca, este pidió que le firmara su player, sin embargo, se negó.

“Del América no, me tomo la foto pero del América no firmo” dijo el Tuca mientras se reía con los aficionados.

Tuca Ferretti: Si a mí me dieran 10 pesos por cada vez que el @ClubAmerica me rogó para que fuese su técnico hoy sería millonario.



Álvaro Morales: Qué fue lo que impidió tu llegada? ¿Los promotores? ¿El dinero?



Tuca Ferretti: MIS VALORES Y MI INTEGRIDAD COMO PERSONA. pic.twitter.com/zAORS5xqDM — RebañoGirls🎙️ (@Rebanogirlspod) May 6, 2025

Después de este momento, se ve a Ferretti firmar un par de autógrafos y por fin retirarse. No hay duda que pese a su carácter, la personalidad del Tuca hace que los fanáticos mexicanos le tengan un gran cariño a este histórico jugador y entrenador.

Ricardo Ferreti | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo es el funcionamiento del nuevo sistema de drenaje del césped del Estadio Akron?