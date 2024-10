'Tuca' Ferretti explotó contra Chivas por la broma de 'Piojo' Alvarado: "Se volvió un congal"

Ricardo Ferretti 'explotó' contra la directiva de Chivas por lo ocurrido el jueves pasado con Roberto 'Piojo' Alvarado. El atacante lanzó un petaro explosivo a un compañero, pero acabó por afectar a la prensa que había asistido a Verde Valle para una conferencia de prensa.

El extécnico, hoy analista en ESPN, consideró que está acción pone en evidencia la falta de autoridad al interior del Rebaño, al grado de que consideró que el lugar "se volvió un congal". De igual forma, 'Tuca' señaló que no cree que haya sido una broma entre jugadores.

"No creo que haya sido una broma con un compañero. No hacemos una broma de este tipo entre nosotros, la hacemos a gente extraña", criticó Ferretti, quien consideró que el futbolista no consideró las graves consecuencias que este tipo de acciones podrían tener.

"UN EQUIPO QUE NO TIENE UN LÍDER" "AHORA SÍ YA SE VOLVIÓ UN CONGAL ESTO" CONTUNDENTE declaración del Tuca en Generación F tras lo ocurrido en Chivas pic.twitter.com/hHmMwYAKpS — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 3, 2024

Señaló que aunque fuera un petardo, siempre hay riesgos como "cegar a una persona o romperle su tímpano" e incluso consideró que es una situación que podría traer consecuencias legales para el 'Piojo' Alvarado, si los afectados decidieran hacerlo.

"La gente que fue afectada tiene el derecho de demandarlos, no lo van a hacer. Tampoco creo que sea para distraer lo de Gago, es como decimos, cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta", finalizó 'Tuca'.

