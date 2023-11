Tuca Ferretti tiene su primer enojo en ESPN y manda mensaje a Álvaro Morales: "Cállate"

Ricardo 'Tuca' Ferretti llegó a ESPN como el fichaje bomba, pero durante la transmisión de Futbol Picante el extimonel de Cruz Azul reventó contra Álvaro Morales, ya que no dejaba que el estratega diera su análisis con respecto a las Águilas del América.

Durante el programa, Morales interrumpió a Ferretti que se encontraba diciendo que no había rival que pudiera vencer al América en la Liga MX, causando que el exentrenador se molestara con el analista de ESPN.

"Ya cállate Álvaro, no me dejas hablar. Si hay equipos que le puede ganar al América como chin** que no", mencionó 'Tuca' durante Futbol Picante.

Además, Ricardo comentó que clubes como Tigres, Monterrey, Toluca o León son los rivales que le pueden ganar a las Águilas del América que llevan ocho victorias de manera consecutiva.

Hay que destacar que Ricardo 'Tuca' Ferretti fue presentado de manera oficial como analista de ESPN, en donde ya compartió mesa con José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco, Rafa Puente, Paco Gabriel de Anda y Heriberto Murrieta.

