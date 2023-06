TUDN manda a Oswaldo Sánchez a transmisión para EU por segundo partido consecutivo

Oswaldo Sánchez regresó a la transmisión de TUDN para el partido de México en la Copa Oro. Esto llegó cinco días después del anuncio que la televisora tendría como analistas a Ricardo La Vople y Ricardo Peláez en lugar del exportero de las Chivas.

Sánchez ha sido muy criticado a lo largo de su carrera, no sólo como futbolista sino también como analista. Muchos aficionados aseguran que el exportero no brinda una perspectiva crítica o no aporta análisis de calidad durante las transmisiones de los partidos.

Ahora México enfrentó a Haití en el segundo partido de la Fase de Grupos. En este partido Oswaldo Sánchez estuvo presente a la transmisión junto con Francisico ‘Kikín’ Fonseca y López Salido como narrador. Cabe destacar que ambos mexicanos están en la Transmisión de TUDN pero para Estados Unidos.

El exportero también estuvo presente durante la transmisión de TUDN USA del partido entre México y Honduras, por lo que muchos usuarios quedaron molestos pues pensaron que no volverían a escuchar a Oswaldo durante la Copa Oro.

