Pietrasanta en el Escorpión al Volante: 'Alvarito, si él te dice pen..., yo le doy la razón'

Desde su llegada a ESPN, Jorge Pietrasanta ha tenido diversos roces con Álvaro Morales, uno de los más recordados fue cuando 'Álvarito' se subió a la mesa de Futbol Picante para burlarse de 'Pietra'.

Sobre esta rivalidad que ha crecido en la televisora, Pietrasanta 'se confesó' con el Escorpión Dorado, en donde platicó como lleva su relación con Morales.

"Si él te dice pen..., yo te digo que tienes toda la razón. Él puede calificar a todo mundo, pero no le digas algo por qué se ofende", señaló Pietrasanta

Así mismo, confesó que de repente sí se molesta por las discusiones que hay dentro de los programas.

Si llegue a decir de aquí soy, pero si me he llegado a arder, hay momentos donde no estás de humor. Con la mayoría no, pero con uno que otro si me pasa. Yo soy mechacorta y en dos segundos ya me encabr..., me arde que me digan 'tú no has hecho nada', que hable y digan de los equipos me vale.

