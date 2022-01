TUDN: Paco Villa y Perro Bermúdez se disculparon en redes con Baños tras crítica al América

Durante este mercado de pases, la directiva del América, encabezada por su presidente Santiago Baños no ha podido cerrar la contratación del extremo derecho que buscan.

Nombres como los de Brian Ocampo, Pablo Solari, Paul Arriola y hasta Juan Otero, han sonado en la órbita azulcrema, pero por alguna u otra razón no se concretó ninguna negociación, algo que fue fuertemente criticado por Paco Villa y Enrique Bermúdez en programa de TUDN.

"Todo el mundo está contratando jugadores que terminan contrato y el América no puede. No funciona Baños", sentenció Villa.

"O no tienen lana o la directiva no funciona. Increíble que no hayan podido contratar un extremo derecho", dio por su parte Enrique Bermúdez en el programa Linea de 4.

Sin embargo, días después de expresar su postura ante los problemas de América para fichar, tanto Paco Villa como el Perro Bermúdez pidieron disculpas con el mimo mensaje a Santiago Baños en redes sociales.

"Ofrezco una sincera disculpa al Club America, a su directiva y en especial a Santiago Baños, por las opiniones personales expresadas en el día de ayer. Antes de dar nuestra opinión en el show no le preguntamos al Club ni le dimos la oportunidad de dar su posición con respecto a las necesidades de jugadores y las negociaciones que pueda estar llevando la directiva durante la ventana de contrataciones.

"Una vez que termine la ventana de traspasos, invitaremos a Santiago Baños a TUDN para hablar de las transferencias que ha hecho el América. Ahí le preguntaremos todas nuestras inquietudes, y de la afición del Club", expresó Villa y Bermúdez cada uno en su respectivo Twitter.

