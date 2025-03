¿TUDN veta a Cuauhtémoc Blanco? Andrés Vaca revela por qué ya no estará en transmisiones

El torneo pasado TUDN sorprendió bastante con una incorporación que innovó las transmisiones de la cadena, pues la incorporación de Cuauhtémoc Blanco en partidos de América y la Selección Mexicana fue algo que tuvo un impacto positivo en cuestión de rating, pero todo apunta a que el ‘Cuauh’ no volverá a la pantalla chica.

Cuauhtémoc Blanco, ex jugador del América | IMAGO7

La última aparición de Cuauhtémoc Blanco en TUDN fue en la Final entre América y Monterrey donde realizó un gesto obsceno hacía David Faitelson y Ricardo Antonio La Volpe, lo que provocó cierta molestia en directivos de la televisora y todo apunta a que no volverá a las transmisiones.

"Fue un tema... A ver La Volpe tiene 70 años, entonces imagínate que lo ve su nieto. Ese gesto pues obviamente no gustó. Se hizo muy viral, fue la imagen de la final”

Andrés Vaca, narrador de TUDN | IMAGO7

“Vetado no está, pero no se si lo vuelvan a llamar, yo soy un empleado más, no se que decisiones se toman más arriba”, declaró Andrés Vaca en entrevista con El Escorpión Dorado.

Cuauhtémoc no ha vuelto a TUDN desde el incidente con Faitelson y La Volpe

Si bien menciona Andrés Vaca esta no es una postura oficial de TUDN, la realidad es que ese fue el último partido que Cuauhtémoc Blanco estuvo en la transmisión ya se de un juego del América o el Tri, por lo que todo apunta a que sí recibió algún tipo de castigo.

Polémico festejo de Cuauhtémoc Blanco | CAPTURA DE PANTALLA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARION REIMERS 'TIRA DARDO' A MIROSLAVA MONTEMAYOR: "NOS CAG...."