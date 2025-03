Iba a jugar en Juventus y lo fichó el América, ‘Lalo’ Bacas relata su llegada a Coapa

A lo largo de la historia del Club América han pasado grandes figuras por sus filas, hoy las Águilas pueden presumir dos Tricampeonatos, pero uno de los jugadores que fue parte fundamental de la primera ‘era dorada’ del club fue Eduardo Bacas, quien confesó que sus planes no eran llegar a Coapa.

Lalo Bacas, jugador historico del América | MEXSPORT

En entrevista para Antonio de Valdés, ‘Lalo’ Bacas confesó que seis meses antes de llegar al América él estuvo a una firma de ser jugador de la Juventus de Italia, sin embargo su fichaje a Italia terminó por caerse y meses después llegó el América a comprarlo.

“Cuando me compra el América yo venía de un bajón de seis meses que no quería jugar, porque a principios de ese año yo me iba a Italia porque a mí me iba a comprar la Juventus, Rosario Central (su exequipo) se avoraza y dice queremos más y se cayó el fichaje”

Bacas llegó al América en 1981 | MEXSPORT

Bacas relata que meses después tuvo una espectacular actuación con Rosario Central ante Racing Club y que en las gradas del estadio se encontraban ‘Panchito’ Hernández y Carlos Reinoso y luego de verlo macar un doblete, le informaron que el América ya lo había fichado.

“Ese día ese hice dos goles y terminamos ganado 3-1, ‘Panchito’ Hernández estaba en la tribuna y en el medio tiempo negoció todo (el fichaje), termiando el partido voy por mi coche al estacionamiento: ‘Lalo Bacas soy Panchito Hernández, soy Carlos Reinoso ¿Conoces lo que es el América?, te acabamos de comprar’”, relato Lalo Bacas.

Bacas fue tricampeón con América | MEXSPORT

