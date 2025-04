¡Tyreek Hill vuelve a ser polémica! Graban al WR cargando a su bebé peligrosamente en un balcón

El receptor estrella de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, se encuentra en el ojo del huracán luego de que circulara un video en redes sociales donde se le ve sosteniendo a su bebé recién nacido en el balcón del piso 35 de su edificio. El incidente habría ocurrido tras una supuesta pelea con su esposa.

Según informes preliminares, Hill habría arrojado su computadora portátil al suelo en un arranque de furia, antes de salir al balcón con el bebé en brazos. La escena fue captada desde otro edificio y rápidamente se volvió viral, generando preocupación por la seguridad del menor.

Aunque hasta ahora no se han presentado comunicados por parte del equipo o del jugador, el incidente ha desatado críticas en redes sociales. Muchos usuarios expresan su alarma por la aparente falta de juicio del jugador, especialmente tratándose de un infante y la altura involucrada.

Keeta Vaccaro, esposa del WR, afirma que Tyreek se llevó al bebé sin su permiso a pesar de que nunca cuidó de él.

“Mi esposo nunca ha cuidado a la bebé, nunca la ha bañado, nunca la ha cambiado, nunca la ha vestido ni la ha acostado. Nunca ha estado solo con ella”, reveló la pareja del receptor.

Hill, quien supuestamente tiene 10 hijos, "no tiene ningún deseo de pasar tiempo con el bebé", dice su esposa.

Esta no es la primera vez que el receptor es noticia por razones ajenas al campo de juego. Hill ha estado anteriormente involucrado en situaciones polémicas, lo que añade más tensión al caso actual.

Se espera que los Miami Dolphins y la NFL se pronuncien en las próximas horas sobre el video que involucra a uno de sus jugadores más destacados. De confirmarse los hechos, podrían activarse los protocolos de conducta personal de la liga.

