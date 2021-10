Tyson Fury mandó mensaje a Cristiano Ronaldo: 'Manchester es mío'

Después de 12 años, Cristiano Ronaldo regresó a jugar al Manchester United, lo que ha generado una gran alegría entre los seguidores de los Red Devils.

Sin embargo, Tyson Fury, boxeador británico, avecindado en Manchester, lanzó una advertencia al futbolista portugués sobre la posesión de la ciudad inglesa.

"Estoy muy feliz de que Cristiano Ronaldo haya vuelto a Old Trafford, ¡pero esta ciudad no es lo suficientemente grande para los dos, es mía! Si viviera en Mánchester sería un problema, pues es mi territorio", aseguró Fury, en broma, durante entrevista para el diario The Sun.

Ya fuera de broma el pugilista reveló que le gustaría pelear dentro del Old Trafford, casa del United.

"Quisiera una pelea en el Teatro de los Sueños debido a la importancia que significa; han pasado casi 30 años desde el último pleito. Me quedan dos peleas en Estados Unidos, pero me encantaría traer una pelea por el título mundial a Manchester. Siempre ha sido un sueño para mí pelear en Old Trafford. La última pelea que hubo fue Eubank contra Benn en 1993 y fue enorme", sentenció Tyson Fury.

