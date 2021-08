UFC: Brendan Schaub salvó a 3 niños en un accidente automovilístico

El exatleta de UFC y actual comediante, Brendan Schaub, se convirtió en el héroe de tres niños al salvarlos de un terrible accidente automovilístico en el que falleció su madre y fue provocado por su padre, mismo que fue arrestado.

Brendan habló y contó la historia en su podcast 'The Figther and The Kid', en el que mencionó que vio dos automóviles destrozados y posteriormente un menor llorando y pidiendo ayuda en la parte superior del auto, por lo que su primera reacción fue bajarse a la escena e intentar ayudar.

Mientras tanto, Schaub vio a un hombre cruzar la calle descalzo y ser atropellado, este era el papá de los niños involucrados y el que conducía el coche del accidente, por lo que el atleta rompió una ventana y ayudó a salir a los tres niños que se encontraban adentro, sin embargo, evitando que vieran a su madre, que se encontraba en el asiento delantero sin señales de vida.

Además, según TMZ, el hombre fue arrestado y los niños sufrieron solamente lesiones menores, por lo que la familia de la madre inició una campaña para recaudar dinero para el funeral.

