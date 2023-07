Usain Bolt: Revelan estatua de 250 mil dólares en honor al velocista en Miramar

Usain Bolt, el hombre más veloz del mundo, fue honrado con una estatua en su honor, la cual fue erigida en Miramar, al noroeste de Miami. La escultura de bronce, que representa la icónica celebración del velocista, se encuentra ubicada en el Ansin Sports Complex de la ciudad y fue revelada en un evento en el que estuvo presente el propio Bolt.

La estatua, elaborada por el artista Basil Barrington Watson, también originario de Jamaica, lleva inscrita en su base la frase "Todo es posible. No pienses en límites".

Bolt, quien actualmente tiene 36 años de edad, expresó durante la ceremonia de presentación del monumento: "Todo es posible. No lo pienses. Porque siempre te limitas en alguna ocasión. Nunca pensé que llegaría a este nivel. Entonces, siempre le he dicho a la gente que crea en uno mismo. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo".

Esta no es la primera estatua en honor a Usain Bolt, ya que desde diciembre de 2017, el famoso atleta cuenta con una estatua en su ciudad natal, Jamaica, específicamente en el Estadio Nacional de Kingston.

Además de la estatua, Bolt recibió las llaves de Miramar, una ciudad que alberga a la comunidad jamaiquina más numerosa en todo Estados Unidos. Este reconocimiento demuestra el impacto y la admiración que ha generado el velocista jamaicano en su trayectoria como uno de los atletas más destacados de todos los tiempos.

La estatua de Usain Bolt en Miramar se convierte así en un símbolo de inspiración y superación, recordando a todos que con determinación y confianza en sí mismos, es posible alcanzar grandes logros.

