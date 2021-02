Vanessa Bryant arremetió contra rapero Meek Mill por canción sobre Kobe

El rapero Meek Mill se puso en el ojo del huracán luego de que se filtrara una canción supuestamente titulada “Don't Worry (RIP Kobe)”, que hace referencia a la muerte de la estrella de la NBA.

"Siempre dice que ella me ama, pero que nunca me lo ha mostrado. Sí, y si alguna vez me falta, me voy con mi helicóptero, seré otro Kobe", dice la letra filtrada de la canción.

Esta frase enfurenció a la viuda de Kobe, Vanessa Bryant quien no dudó en dar a conocer su malestar a través de sus redes sociales.

"Estimado Meek Mill, encuentro que esta línea es extremadamente insensible e irrespetuosa. Punto. No estoy familiarizada con tu música, pero creo que puedes hacer algo mejor que esto. Si eres fan, está bien, hay una mejor manera de mostrar tu admiración por mi esposo. A esto le falta respeto y tacto", escribió Vanessa en una storie de Instagram.

