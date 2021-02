José Ramón Fernández espera ver a Faitelson con el 'look' del Perro Bermúdez en programa

Tras el juego entre Atlas y América que culminó con victoria para las Águilas por 0-2 se habló de una posible alineación indebida por parte de los de Coapa con Federico Viñas, quien no estuvo registrado, pero apareció en la banca de suplentes.

Y David Faitelson, periodista de ESPN, en redes sociales aseguró que los azulcremas no perderían los tres puntos, que habían ganado en la cancha de manera administrativa por la alineación indebida, incluso señaló que apostaba su casa y su cabellera a que eso no sucedía; sin embargo, la Comisión Disciplinaria determinó quitarle los tres puntos al América por la alineación indebida, por lo que usuarios en Twitter, entre ellos José Ramón Fernández, le recordó a Faitelson su apuesta.

"Espero verte hoy en #Cronometro con el look del Perro Bermúdez, pagando tu apuesta", redactó Fernández, colaborador de RÉCORD, en Twitter.

Espero verte hoy en #Cronometro con el look del Perro Bermúdez, pagando tu apuesta. https://t.co/dhtoNrn22R — José Ramón Fernández (@joserra_espn) February 23, 2021

Aunque Faitelson reveló que no podía poner en juego su casa porque está a nombre de su esposa, si ponía en juego su cabellera siempre y cuando Cuauhtémoc Blanco, exjugador de las Águilas y hoy gobernador de Morelos, haga lo mismo para reunir recursos para niños con necesidades especiales.

"Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Esta a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga @cuauhtemocb10 y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo?", aseguró el periodista en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FAITELSON CUMPLIRÍA SU APUESTA DE RAPARSE SI CUAUHTÉMOC BLANCO SE UNE POR UNA BUENA CAUSA