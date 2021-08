Video: Estrella de la UFC evitó el robo de su auto a golpes

Jordan Williams, peleador de Peso Welter de la UFC, presumió en redes sociales cómo frustró el robo de su autmoóvil.

A través de un video publicado en su Instagram, Williams muestra cómo las cámaras de seguridad de un establecimiento captaron el momento en el que evitó que le quitaran su vehículo al bajar a golpes al ladrón.

"Entonces alguien intentó robar mi auto hoy. Si se está preguntando por qué mi auto todavía estaba encendido, es la misma razón por la que él no pudo alejarse, tengo que presionar para arrancar y mi auto no funcionará a menos que las llaves estén a 5 pies de distancia y las tenga conmigo siempre. No hace falta decir que aprendí mi lección y espero que también la suya", describió Williams.

Jordan Williams salió un establecimiento y corrió hacia su carro que estaba siendo hurtado, logró sacar al ladrón con un par de rodillazos del auto y este no tuvo más que salir huyendo del lugar.

