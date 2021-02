Video: Futbolista guatemalteco fingió ser agredido por el público para engañar al árbitro

El futbol guatemalteco acaparó la atención de los medios, luego de que un jugador intentara engañar al árbitro fingiendo ser agredido por el público.

Se trata de Rosbin Ramos, quien juega para el Batanecos FC de la Tercera División de Guatemala y que se hizo viral en las redes sociales.

Aunque el futbolista de 18 años no pudo mantener su mentira, ya que era grabado desde la tribuna, por lo que se disculpó después de ver el video.

Febrero del 2021 y ya tenemos un premio asegurado: ¡EL ACTOR DEL AÑO! En el partido entre San Lorenzo (ganó 3-1) y Batanecos, por la Tercera División de Guatemala, Rosbin Ramos quiso engañar al árbitro de la siguiente manera... pic.twitter.com/53qBG9lpZD — SportsCenter (@SC_ESPN) February 23, 2021

“Yo llegué con el línea y le comenté, pero me dijo que jugara, que no había nada. Desde que iniciamos empezó eso. Iba un mi compañero, había una falta, y le tiraron una cascara de naranja, para que ya no nos siguieran tirando, la recogí y la puse así -señala como se llevó la cascara a la frente-, porque la verdad tenía miedo de que nos golpearan.

“Me disculpo con todos, quiero salir adelante y jugar en Liga Nacional. Acá todos mis amigos me están dando muchos ánimos. Quiero hacerles saber a todos que esto me quedó de experiencia, estoy arrepentido de hacer eso, mil disculpas por hacer eso y quiero salir adelante con el futbol”, mencionó para ESPN.

