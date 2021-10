Video: Juan Román Riquelme tuvo un gran gesto con un hincha con capacidades diferentes

El futbol muchas veces va más allá de las cuestiones deportivas y existen gestos que nos hacen confirmar esta aseveración. Como lo que sucedió a las afueras del complejo de Boca Juniors entre el vicepresidente y leyenda del equipo Juan Román Riquelme y Franco, aficionado xeneize con capacidades diferentes.

En un video que circula y se ha hecho viral en redes sociales, se puede ver a Riquelme salir a saludar a Franco para obsequiarle una playera de boca.

"Hola amigo, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Me dejás que te regale una camiseta?", se escucha que le dice Riquelme a Franco.

Cuando los sueños se hacen realidad y son una caricia al Corazón. #Franco pudo conocer a su ídolo Román. Gracias a Silvana, su mamá, que compartió este hermoso momento pic.twitter.com/sMqQwTAtg2 — La12tuittera ⑫ Boca Juniors (@La12tuittera) October 9, 2021

Riquelme, que previamente había saludado a los familiares con un apretón de manos, se agachó para dialogar con el simpatizante que no pudo ocultar su emoción cuando tuvo a su ídolo frente a frente. "¿Sos bostero como yo no? ¡Así me gusta!", exclama Juan Román.

Al ver que caían unas lágrimas por las mejillas de Franco, Román lo ayudó a limpiarse al mismo tiempo que se sinceró: “No me llore campeón, que me vas a hacer llorar”.

El exjugador de 43 años rápidamente se paró y le propuso sacarse una foto, mientras le acomodaba el regalo que le había preparado: una camiseta titular con el 10 y su nombre. “Se me pone a llorar el campeón y me va a hacer llorar”, repitió Riquelme al mismo tiempo que lo besaba. "¿Querés que nos saquemos una foto con todos los jugadores que están allá? ¿Los hago venir? ¿Lo puedo llevar para allá un poquito?".

Acto seguido Riquelme llevó al aficionado al interior del recinto bostero para que Franco pudiera conocer a jugadores y leyendas del equipo de sus amores, con quienes se tomó las fotos del recuerdo.

