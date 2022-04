Video: Leo Sigali protagonizó extraña entrevista como parte de una campaña de sobre el Alzheimer

Leonardo Sigali, capitán del Racing de Argentina, se volvió tendencia luego de que este fin de semana contestara a una entrevista tras el partido de manera déspota, respondiendo de forma cortante y poco usual.

"La verdad que no me acuerdo" o "Discúlpame pero la verdad que no recuerdo mucho" fueron las respuestas que el referente de la Academia dio a hasta tres preguntas que su entrevistador le lanzó.

Aquí la campaña completa de Racing, para la prevención oportuna del Alzheimer. pic.twitter.com/LGCZA67TID — #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo) April 5, 2022

Sin embargo, después de ser señalado, Sigaldi salió a aclarar el tema y terminó siendo todo una campaña para concientizar sobre el Alzheimer.

"La entrevista que me realizaron al final del partido, fue una acción realizada entre Racing y la Fundación ALMA. La falla en la memoria a corto plazo es uno de los primeros y más comunes síntomas del Alzheimer, ya que la detección temprana de esta enfermedad, ayuda a tener un mejor tratamiento y mejor calidad de vida", explicó el mismo Leo en un video compartido en redes.

